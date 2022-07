Es sollte eine feierliche Veranstaltung anlässlich des geplanten neuen US-Waffengesetzes werden, das US-Präsident Joe Biden als, Zitat: » bedeutenden Fortschritt« sieht. Doch es kam anders.

Unter den Zuhörern sind am Montagabend in Washington nicht nur viele Kongressmitglieder, sondern auch Familienangehörige, die bei Massakern wie jüngst in Uvalde, Buffalo oder Highland Park Menschen verloren haben.

Joe Biden, US-Präsident

»Der heutige Tag steht für viele Dinge. Er ist der Beweis dafür, dass wir trotz der Neinsager bedeutende Fortschritte im Umgang mit der Waffengewalt machen können. Denn täuschen Sie sich nicht… (ein Mann ruft etwas) Setzen Sie sich hin und hören Sie, was ich zu sagen habe«

Ein Vater, der sein Kind bei einer Schießerei verloren hat, unterbricht den Präsidenten.

Manuel Oliver, Vater

»Wir müssen mehr tun als das. Wir reden darüber schon jahrelang...«

Joe Biden, US-Präsident

»Lasst ihn reden, lasst ihn reden. Täuschen Sie sich nicht: Diese Regierung ist ein echter Fortschritt, aber es muss noch mehr getan werden. Dasa neue Gesetz wird Leben retten.«

Manuel Oliver, dessen 17-jähriger Sohn Joaquin 2018 bei einer Schießerei an einer High School ums Leben kam, wird vom Secret Service weggeführt. Nach der Veranstaltung erklärt er, warum er den US-Präsidenten bei seiner Rede unterbrach.

Manuel Oliver, Vater

»Was soll ich tun? Hier stehen und einem Paket von Gesetzesentwürfen zuhören, die das Problem, das jeden Tag Menschen in Amerika tötet, nicht zu hundert Prozent lösen wird? Klatschen und glücklich sein und Teil einer Feier sein? Das mache ich nicht. Wir haben eine schicke Einladung aus dem Weißen Haus bekommen. Es ist wie bei einer Hochzeit, und ich bin hier. Ich dachte, dass ich hier sein muss, aber ich musste auch sagen, was ich gesagt habe.«

Der Zwischenfall unterstreicht die Schwierigkeiten, die Demokrat Biden bei der Bekämpfung der grassierenden Schusswaffengewalt hat: Ohne die Kooperation der Republikaner, von denen viele eine wirksame Verschärfung der Waffengesetze ablehnen, kann er nichts erreichen. Mit ihnen aber gibt es nur Minimalkompromisse.