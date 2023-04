Das Gesetz soll ermöglichen, dass Personen Waffen versteckt in ihrer Kleidung tragen oder in ihrem Fahrzeug bei sich haben können, ohne dass sie dafür eine kostenpflichtige Genehmigung brauchen oder ein Waffensicherheitstraining absolvieren müssen. Derzeit ist beides noch gesetzlich vorgeschrieben. Der Gesetzentwurf setzt auch die strengeren Waffengesetze in den Städten von Nebraska außer Kraft. Omaha, die größten Stadt des Bundesstaats, verlangt für das verdeckte Tragen von Waffen im Auto einen Waffenschein.

Schutz für Waffenhersteller und -händler

Einen Monat nach der Schießerei an einer Schule in Tennessee mit sechs Toten hat der Bundesstaat ein Gesetz verabschiedet, der Händler, Hersteller und Verkäufer von Waffen und Munition besser vor Klagen schützen soll. Mit einer 19:9-Abstimmung im republikanisch dominierten Senat wurde der Gesetzentwurf an den republikanischen Gouverneur Bill Lee weitergeleitet. Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten parallel Menschen für strengere Waffengesetze.

Die amerikanische Waffenindustrie ist bereits durch ein Bundesgesetz weitgehend vor Haftung geschützt. Viele Bundesstaaten haben zudem eigene Regelungen zum Schutz der Waffenindustrie beschlossen.

»Es gibt Menschen, die wir diese Woche schützen sollten«, sagte Senator Jeff Yarbro aus Nashville/Tennessee. Die Demonstranten hätten Schilder hochgehalten, auf denen die Abgeordneten aufgefordert hätten, den Menschen zu helfen. »Auf keinem einzigen dieser Schilder steht, dass wir die Waffenhersteller schützen sollen.«