Waffengewalt in den USA Wo das Unvorstellbare Alltag ist

Als die offizielle Zahl der Todesopfer auf 19 kletterte, stand fest: Das Massaker an der Robb Elementary School, einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde im US-Bundesstaat Texas, ist das tödlichste an einer Schule in den USA seit 2012. Der 18-jährige Täter erschoss 19 Kinder und zwei Lehrkräfte.

Die Tat in Texas fügt sich in eine Reihe von Massentötungen an Schulen und öffentlichen Gebäuden in den vergangenen Wochen. Vor wenigen Tagen erschoss ein 18-Jähriger zehn Menschen in einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York, ein 68-Jähriger tötete einen Menschen und verletzte fünf weitere in einer Kirche in Laguna Woods in Kalifornien. Im Jahr 2020 waren Feuerwaffen erstmals die führende Todesursache unter Kindern und Heranwachsenden in den USA, noch vor Verkehrsunfällen.

Die kalifornische Forschungseinrichtung Center for Homeland Defense and Security (CHDS) erhebt Fälle von Waffengewalt an US-Schulen und -Kindergärten seit 1971. Der SPIEGEL hat diese Daten mit Blick auf Massenschießereien ausgewertet.