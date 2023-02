Militärfahrzeuge auf dem Weg in die Ukraine: Lastwagen mit 20 spanischen gepanzerten Mannschaftstransportwagen treffen am Donnerstagabend im Hafen von Bilbao in Nordspanien ein. Sie sollen zunächst zu einem Nato-Stützpunkt in Lettland gebracht und dann in die Ukraine transportiert werden. Wie weitere Verbündete hat Spanien angekündigt, die Ukraine mit Leopard-2-Kampfpanzern zu beliefern.

Russland droht unverhohlen mit Vergeltung. Bei den pompösen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Stalingrad-Sieges über Nazideutschland setzte Russlands Präsident Wladimir Putin weiter auf seine Strategie der Angstmache.

Wladimir Putin, Präsident Russland: »Wir schicken unsere Panzer nicht an ihre Grenzen. Aber wir haben die Mittel, um darauf zu reagieren. Und das wird nicht mit dem Einsatz von Panzern enden.«

Der Westen lässt sich davon bislang wenig beeindrucken. In Kiew traf sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, am Freitag wird auch EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet. Dieser betonte erneut die Dringlichkeit internationaler Hilfen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »In der Ukraine müssen wir gegenüber der Welt mit einer Stimme sprechen, wenn es um die Lieferung von Verteidigungsgütern geht. Und wir müssen jeden Monat den globalen Druck auf Russland deutlich erhöhen.«

Die Gefechte an der Front im Osten der Ukraine halten derweil an. In Kramatorsk starben am Donnerstag mindestens drei Menschen bei russischen Raketenangriffen, das ukrainische Militär versorgte verwundete Zivilisten. Weitere Hilfen für den Kampf gegen Putins Armee erhält die Ukraine bald auch aus Deutschland: Die Bundesregierung hat am Freitag eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard-1 in das Land erteilt.