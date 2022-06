Kanzler Olaf Scholz forderte die Türkei auf, in dem Streit mit Griechenland Zurückhaltung zu wahren. »Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass gerade angesichts der aktuellen Lage es geboten ist, dass alle Verbündeten in der Nato zusammenstehen und Provokationen untereinander unterlassen«, sagte ein Regierungssprecher in Berlin mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Grenze soll komplett abgeriegelt werden

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Griechenland ist historisch belastet. Neben den Spannungen über Territorialansprüche in der Ägäis und die geteilte Insel Zypern fürchtet Athen derzeit, Erdoğan könnte erneut Migrantinnen und Migranten als politisches Druckmittel einsetzen – so wie 2020, als er die Grenze zu Griechenland für geöffnet erklärte und Tausende Menschen sich auf den Weg dorthin machten.