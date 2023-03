Wegen einer möglicherweise bevorstehenden ukrainischen Offensive hat der Chef der Wagner-Sölndergruppe, Jewgeni Progoschin, den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu um Hilfe des Militärs gebeten. In einem am Montag in seinem Pressedienst veröffentlichten Brief schreibt Prigoschin, seinen Informationen zufolge sei eine »großflächige Attacke« für Ende März oder Anfang April geplant.