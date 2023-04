In der russischen Millionenmetropole St. Petersburg spitzt sich ein Machtkampf zu. Die Kontrahenten: Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnerarmee Wagner, und Gouverneur Alexander Beglow. Prigoschin beschimpfte den 66 Jahren alten Politiker der Kremlpartei »Einiges Russland« am Freitag als »Drecksack«, der in der Stadt fehl am Platze sei, und forderte erneut Strafermittlungen gegen ihn. Beglow führt die Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin seit 2018 – erst als Interimsgouverneur, dann seit 2019 auch als gewähltes Oberhaupt.