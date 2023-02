Der Widerspruch kam prompt: Das russische Verteidigungsministerium begrenzt nach eigener Darstellung Lieferungen von Munition an Freiwillige an der Front nicht. In einer Erklärung hieß es, Versuche zur Spaltung der verschiedenen russischen Kampfgruppen seien kontraproduktiv und nur im Interesse des Feindes. Wagner wird in der Erklärung nicht namentlich genannt.