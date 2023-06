Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kündigt eine Rückkehr seiner Söldner in die Stützpunkte an. In einer Audiobotschaft heißt es, er habe diesen Befehl gegeben, um ein »Blutvergießen« zu vermeiden.

Prigozhin sagte, seine Kämpfer seien in den letzten 24 Stunden 200 km (124 Meilen) in Richtung Moskau vorgedrungen.