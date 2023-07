Aufnahme des mutmaßlichen Wagner-Camps in Belarus

Berichte über mutmaßliche Lager für die russischen Kämpfer häufen sich. Bereits am Donnerstag kursierten unscharfe Satellitenbilder eines Militärcamps, das als kürzlich verlassener Militärstützpunkt beim Ort Tsel identifiziert wurde, rund 90 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Minsk. Eine Aufnahme vom 24. Juni zeigt freie Flächen, die auf dem nächsten Bild, das vom am 27. Juni gemacht wurde, von Strukturen bedeckt sind – womöglich Zelte.

Nun gibt es neue Satellitenfotos, die angeblich einen Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt Assipowitschy zeigen. Diese liegt etwa 20 Kilometer vom Ort Tsel entfernt. Die Aufnahmen legen nahe, dass es sich um das gleiche Gelände handelt. Auf ihnen sind die frisch aufgestellten Zelte deutlich zu erkennen, wie US-Experten des in Washington ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) bestätigen. »Neue hochauflösende Satellitenbilder, die am 30. Juni gemacht wurden, zeigen auf einer ehemaligen Militärbasis in Belarus mindestens 303 Zelte, in denen 20 bis 50 Personen untergebracht werden können«, schrieb ISW in einem Lagebericht .