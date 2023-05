»Darüber wird zu reden sein« Özdemir verurteilt Wiederwahl Erdoğans von Türken in Deutschland

Zahlreiche Menschen in Deutschland haben die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdoğan gefeiert. In mehreren Städten seien Autokorsos unterwegs gewesen. In den Autokorsos der Anhänger sieht Özdemir eine »nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie & Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen.«