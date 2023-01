Am kommenden Sonntag finden in Niederösterreich Landtagswahlen statt, die über das Bundesland hinaus politische Bedeutung haben. Niederösterreich ist nicht nur flächenmäßig das größte Bundesland, es stellt auch die meisten Wahlberechtigten: Rund 1,3 Millionen Menschen können am Sonntag ihre Stimme abgegeben.

Mehrere Besonderheiten zeichnen Niederösterreich aus. Zum einen regiert dort die ÖVP mit absoluter Mehrheit. Außer im Burgenland, wo SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil allein regiert, gibt es das in keinem anderen Bundesland. In Niederösterreich hält die ÖVP mit 49,63 Prozent der Stimmen derzeit 29 der 56 Mandate im Landtag, in der Regierung verfügt sie über sechs der neun Regierungssitze. Womit wir bei der zweiten Besonderheit wären: In Niederösterreich gibt es eine Proporzregierung. Die Sitze werden also gemäß Wahlergebnis verteilt.

Für drei Parteien wird der Wahlausgang besonders spannend.

ÖVP

Laut Umfragen könnte der ÖVP am Sonntag ein Fünftel ihrer Stimmen abhandenkommen. Es wäre eine Wahlschlappe, wobei dies relativ ist. Die Partei läge immer noch bei um die 40 Prozent – davon kann ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer nur träumen, der gründelt derzeit bei 20 Prozent herum.