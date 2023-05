Parlamentswahl in Thailand Zwei Tage nach Geburt – Spitzenkandidatin will wieder im Wahlkampf mitmischen

Am Montag ist Paetongtarn Shinawatra Mutter geworden, ihr Sohn Prutthasin »Thasin« Sooksawas kam in einem Krankenhaus in Bangkok auf die Welt. So weit, so gewöhnlich. Am Mittwoch nun versammelten sich Vertreter und Vertreterinnen der Presse in eben jenem Krankenhaus, um den Worten von Paetongtarn zu folgen. Die 36-Jährige ist nämlich Spitzenkandidatin der Oppositionspartei Pheu Thai. Und in knapp zwei Wochen wird in Thailand ein neues Parlament gewählt. Die Pheu-Thai-Partei hat gute Chancen auf einen Sieg.