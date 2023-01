Wahl von Kevin McCarthy im US-Kongress Heute ein König

Ein weiterer wichtiger Punkt, bei dem McCarthy wohl nachgegeben hat: Er musste zusagen, dass sich die Parteiführung künftig nicht mehr durch Finanzspritzen an einzelne Parteifreunde in bestimmte Vorwahlkämpfe von Kandidatinnen und Kandidaten für das Repräsentantenhaus einmischt. Das klingt recht technisch, könnte aber massive Auswirkungen auf die Richtung der Partei haben: Bislang hat die Parteiführung um McCarthy in manchen Fällen versucht, eher moderate Kandidaten in den Vorwahlkämpfen, den sogenannten Primaries, zu unterstützen. Indem sie diesen Politikern großzügige Wahlkampfspenden aus der Schatulle der Fraktion zukommen ließen, wollten sie sicherstellen, dass der Aufstieg von besonders radikalen Kandidaten ausgebremst wurde. Künftig könnten sich nun also noch mehr Hardliner bei den Vorwahlkämpfen an der Basis durchsetzen und am Ende im Repräsentantenhaus in Washington landen.