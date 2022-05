Foto: Jes Aznar / The New York Times / Redux / laif

Ferdinand »Bongbong« Marcos war 28 Jahre alt, als seine Familie 1986 mit einem Hubschrauber aus dem philippinischen Präsidentenpalast geflogen wurde. Als Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten in der »People Power«-Revolution seinen Vater aus dem Amt jagten: Ferdinand Marcos Senior, der die Philippinen über Jahre wie ein Diktator regiert hatte; Menschenrechte systematisch verletzt, zehn Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse geplündert hatte.

36 Jahre später, am Montagabend, dem Tag der Präsidentschaftswahl auf den Philippinen, als die Wahllokale schlossen und erste Hochrechnungen bekannt werden, tritt der Sohn des Diktators bei Facebook vor die Kamera . Er kürt sich noch nicht zum Gewinner, aber die Miene des Siegers steht ihm in dem Video dennoch schon im Gesicht. Er sagt seinen Wählerinnen und Wählern, dass er »voller Dankbarkeit« sei, und die Herzen und Likes fliegen ihm währenddessen nur so zu.

Bild vergrößern Unterstützer feiern am Wahlabend den Sieg ihres Kandidaten »BBM« – »Bongbong« Marcos Foto: Ezra Acayan / Getty Images

Am Montag haben die Menschen auf den Philippinen über die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Rodrigo Duterte abgestimmt. Ein Großteil der Stimmen ist ausgezählt, bis zum endgültigen Ergebnis könnte es noch einige Wochen dauern, jedoch lässt die Tendenz wenig Zweifel zu: Ferdinand Marcos Junior liegt mit weitem Abstand vorn, 31 Millionen Stimmen hat er bekommen, mehr als doppelt so viele wie seine Herausforderin Leni Robredo.

Marcos Junior vollendet damit, was er seit Jahrzehnten vorbereitet hatte: die Rückkehr seiner Familie zu Macht und Anerkennung. Sein Vater war, nach der Vertreibung aus den Philippinen, im Exil in Hawaii gestorben, der Rest der Familie kehrte Anfang der Neunzigerjahre, mehr geduldet als willkommen, zurück in die Heimat, verschrieen als raffgierig und korrupt. Von Anfang an wurde »Bongbong« Marcos, so sein Spitzname aus Jugendzeiten, als potenzieller Nachfolger seines Vaters nach vorn geschoben. Beobachter sehen Marcos Junior eher als eine Marionette seines Umfelds, allen voran seiner einflussreichen Mutter Imelda Marcos, die viele als eigentliches Mastermind der Macht sehen.

In der Außenbetrachtung mag es wie ein großer Widerspruch erscheinen: Warum wählt ein Land den Sohn des ehemaligen Diktators an die Spitze des Staates? Einen Mann, der selbst schon mehrfach unter anderem wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Dessen Vater die Philippinen in eine Wirtschaftskrise stürzte, die bis heute nachwirkt. Doch für seine Anhänger steht Marcos, so hat es etwa der Kolumnist Rigoberto Tiglao in der »Manila Times« beschrieben, nicht für das Erbe eines unrechtmäßigen Regimes, sondern für den »lange im Exil lebenden Prinzen, der Gerechtigkeit für seinen zu Unrecht abgesetzten Vater erlangt und seinen rechtmäßigen Thron zurückerobert«.

Bild vergrößern Ferdinand Marcos Junior in seiner Wahlkampfzentrale in Manila am Montag Foto: Veejay Villafranca / Bloomberg / Getty Images

Marcos Junior, 64, zuvor Gouverneur, Kongressabgeordneter und Senator in der nördlichen philippinischen Provinz Ilocos Norte, hat im Wahlkampf vor allem damit geworben, große Infrastrukturprogramme aufsetzen zu wollen. »Bauen, bauen, bauen«, war schon das Motto unter Noch-Präsident Duterte. Auch, was die neuen engen Beziehungen zu China angeht, dürfte sich Marcos an seinem Vorgänger orientieren. Er wolle ein Präsident der Einheit sein, sagte Marcos stets, ohne genau zu beschreiben, was das heißen möge. Es dürften aber auch nicht die politischen Inhalte gewesen sein, die dem Diktatorensohn zum Erfolg verhalfen. Vielmehr eine gezielte und über Jahre betriebene Kampagne in den sozialen Medien, allen voran TikTok, YouTube und Facebook, wo Marcos ein Millionenpublikum erreicht. In regelmäßigen, hochprofessionellen Videos hatte er dort Geschichtsklitterung betrieben: Die Ära unter seinem Vater Marcos sei für die Philippinen eine »goldene Zeit« gewesen.

Er polierte das Image der Familie – und erreichte vor allem junge Leute damit, die besonders beeinflussbar sind, weil sie die Marcos-Diktatur nicht selbst miterlebt haben, und weil Schulbücher über die Zeit nur dürftig aufklären. Marcos mied die Auseinandersetzung in den Medien, verbreitete seine Botschaften lieber auf seinen eigenen Kanälen.

Bild vergrößern Am Dienstag demonstrierten Hunderte gegen angeblichen Wahlbetrug. Die Wahlkommission lehnte die Forderungen nach einer Verlängerung der Abstimmung ab

Foto: Ezra Acayan / Getty Images

Die Online-Kampagne verfing: Wer in den Wochen vor der Wahl Leute auf den Straßen von Manila ansprach, bekam oft zu hören, dass man sich von einer Präsidentschaft unter Marcos die Rückkehr zu alten Erfolgen und Wirtschaftsstärke des Landes erhoffe. Dass man sich einen starken Anführer wünsche. Bereits der scheidende Präsident Rodrigo Duterte hatte mit seinem rücksichtslosen, brutalen Vorgehen konstant hohe Zustimmungsraten erreicht; sein sogenannter Krieg gegen Drogen und die außergerichtliche Tötung vermeintlicher Gesetzesübertreter hatte stets eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Unterstützer sehen in Marcos einen, der die Politik Dutertes weiterführt; nicht zuletzt deshalb, weil Marcos gemeinsam mit Dutertes Tochter Sara als Vizepräsidentin kandidierte.

Bild vergrößern Die Wahlbeteiligung auf den Philippinen war hoch, vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, wie hier in Magarao in der Provinz Camarines Sur Foto: Ezra Acayan / Getty Images

Dennoch dürften gerade auch jene Marcos Junior ihre Stimme gegeben haben, die von der Politik in ihrem Land desillusioniert sind, die die weit verbreitete Armut, die gewachsene Ungleichheit in der Coronakrise als erste abbekamen. Unter diesen Enttäuschten und Alleingelassenen funktionierte offenbar das simple, populistische Versprechen des Zöglings der korrupten Elite gut: »Make the Philippines great again.« Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass Marcos Junior nun die Weißwaschung seiner Familie weiter vorantreiben wird. Er dürfte einiges daran setzen, vergangene Verbrechen aus dem Gedächtnis des Landes zu tilgen und zusehen, dass seine Familie dafür nicht mehr belangt werden kann. Ein von der Regierung eingesetztes Gremium, das die Aufgabe hat, die verschwundenen Milliarden aus der Marcos-Ära zurückzuholen, könnte zu den ersten Opfern seiner Präsidentschaft gehören.

Bild vergrößern Aussichtsreichste Gegenkandidatin war Vize-Präsidentin Leni Robredo. Sie erhielt allerdings nur halb so viele Stimmen wie Marcos Junior Foto: Czar Dancel / EPA

Das Gremium zählt zu den vielen demokratischen Nachbesserungen, die nach der Absetzung von Marcos Senior 1986 auf den Philippinen erreicht worden waren. Dazu zählte etwa auch die Begrenzung des Präsidentschaftsamtes auf sechs Jahre, eine liberale Verfassung, eine freie Presse, eine lebendige Zivilgesellschaft. Vieles davon wurde bereits unter Duterte Schritt für Schritt eingeschränkt. Unter einem Präsidenten Marcos dürften die demokratischen Institutionen des Landes noch weiter ausgehöhlt werden. Er hat wiederholt erklärt, er werde sich nicht für das Erbe seines Vaters entschuldigen. Und bereits angekündigt, seinen Vorgänger Duterte vor einer Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof wegen seines brutalen Drogenkriegs zu schützen, der Zehntausende Menschenleben gefordert hat. Straffreiheit für die Mächtigen im Land, weiter im autoritären Stil.

Die Gegenkandidatin Leni Robredo war eine der Hauptziele der Desinformationskampagnen aus dem Marcos-Umfeld im Wahlkampf. Sie wurde auf misogyne Weise und als unfähig verunglimpft. Für Robredo, eine Kandidatin der gebildeten Mittelschicht, hatten sich im Wahlkampf Tausende junge Menschen engagiert, bei Wahlkampfrallies, im Häuserwahlkampf. Nach dem Wahltag räumte Robredo ein »Gefühl echter Bestürzung in unseren Reihen« ein. »Wir haben nicht versagt«, rief sie ihren Anhängern in ihrer Heimatstadt in der Region Bicol zu. »Wir stehen erst am Anfang. Ein Weg hat sich aufgetan, und er wird sich nicht schließen.« Hunderte Menschen gingen am Dienstag vor dem Gebäude der Wahlkommission »Comelec« auf die Straße und warfen der Behörde Wahlbetrug vor. Bei der Abstimmung hatten Berichten zufolge Tausende Bürger wegen defekter Stimmenzählmaschinen nicht wählen können. Die Polizei löste die Demos auf, Comelec lehnte die geforderte Verlängerung der Abstimmung ab. Ferdinand Marcos Junior indes forderte die Philippinerinnen und Philippiner auf, ihn aufgrund seiner Leistungen als Präsident und nicht wegen seiner Vergangenheit zu beurteilen, »nicht aufgrund meiner Vorfahren, sondern meiner Taten.«