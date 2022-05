Globale Gesellschaft In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme. Alle Artikel

Vor 36 Jahren haben sie den Diktator aus dem Land gejagt. Jetzt wollen sie den Sohn des Diktators als ihren nächsten Präsidenten. Die Anhänger von Ferdinand Marcos Junior, Sohn von Ferdinand Marcos Senior, der die Philippinen 21 Jahre unter Kriegsrecht regierte, stehen am letzten Freitag im April auf dem Vorplatz einer großen Shoppingmall in Pampanga, etwas außerhalb der Hauptstadt Manila.

Sie rufen: »Marcos, Marcos!« Sie sagen, wenn man sie fragt, warum sie hier sind: »Marcos hat viele Leute umgebracht, aber er hat unser Land sicherer gemacht.« »Er hat Geld gestohlen, okay, aber wir haben von ihm profitiert.«

»Als Marcos weg war, wurde unser Leben schlechter.«

»Marcos, Marcos«, rufen die Anhängerinnen und Anhänger auf einer Wahlkundgebung ihres Favoriten in Metro Manila

Die Menschen schwenken philippinische Flaggen, tragen rote Shirts, die Farbe ihres Kandidaten. Es ist Nachmittag, Wolken schieben sich vor die Sonne, sonst wäre es noch heißer. Sie verteilen kleine Snacks und Wasser, halten Plakate. Tanzen, singen zum Wahlkampfsong, eine in neuen Pop verkleidete Propaganda-Hymne aus den Zeiten von Diktator Marcos.

Ferdinand Marcos Junior will Präsident der Philippinen werden, wie einst sein Vater

Die Tochter des Noch-Präsidenten Rodrigo Duterte, Sara Duterte, kandidiert als Vizepräsidentin unter Marcos Junior

Am 9. Mai finden auf den Philippinen die Präsidentschaftswahlen statt. Rodrigo Duterte tritt ab, der Mann, der von 2016 an regierte und wegen seines Kriegs gegen die Drogen international in die Kritik geriet. Die größte Chance auf seine Nachfolge hat nun laut Umfragen Ferdinand Marcos Junior, den im Land alle »Bongbong« Marcos nennen oder schlicht »BBM«. Marcos Junior, 64 Jahre, wirbt vor allem damit, große Infrastrukturprogramme aufsetzen zu wollen. »Bauen, bauen, bauen«, war schon das Motto unter Noch-Präsident Duterte. Marcos war Gouverneur, Kongressabgeordneter und Senator in der nördlichen philippinischen Provinz Ilocos Norte. Im Jahr 2016 kandidierte er erfolglos für das Amt des Vizepräsidenten. Er wurde unter anderem wegen Steuerbetrugs verurteilt und machte falsche Angaben bezüglich seines Studiums an der Universität Oxford.

Am Ende des Wahlkampfs ist keine Frage drängender als diese: Wie kann es sein, dass die Philippinerinnen und Philippiner drauf und dran sind, den Sohn eines Diktators zu ihrem nächsten Präsidenten zu wählen? Jenen Mann, dessen Familie in den Achtzigerjahren das Land in eine tiefe Wirtschaftskrise trieb, die bis heute nachwirkt; der Tausende außergerichtlich töten ließ, Menschenrechte missachtete, die Bevölkerung traumatisierte; dessen Familie zehn Milliarden US-Dollar veruntreute und außer Landes schaffte?

Ferdinand Marcos Senior als Präsident 1986 gemeinsam mit seiner Frau Imelda, die viele für das Mastermind der Familie Marcos halten. Kurz nach diesem Auftritt wurde die Familie ins Exil geschickt

Die Menschen vertrieben Marcos Senior schließlich 1986 in der People Power Revolution aus dem Land, er starb im Exil auf Hawaii. Der Marcos-Clan kehrte Anfang der Neunzigerjahre gedemütigt und mehr geduldet als willkommen geheißen zurück in die Heimat. Seitdem versucht die Familie, sich aus ihrem Ruf, habgierig und korrupt zu sein, zu schälen und die Brutalität unter dem Diktator Marcos herunterzuspielen.

Eine Antwort auf die Frage, warum Marcos Junior der nächste Präsident werden könnte, ist dort zu finden, wo die Philippinerinnen und Philippiner im Durchschnitt zehn Stunden pro Tag zu finden sind: im Internet. Sie verbringen mehr Zeit in den sozialen Medien als in jedem anderen Land der Welt . Und viele Nutzerinnen und Nutzer sind schlecht gebildet, kennen den Unterschied zwischen seriösen und zweifelhaften Absendern nicht. Die Hauptinformationsquelle ist Facebook. Im gesamten Wahlkampf hatte Marcos Junior sich selbst als Mann inszeniert, der die Einheit bringen will; viel mehr noch: In seinem Videoblog bei YouTube, einem hochprofessionellen Kanal, dem Millionen folgen, arbeitet Bongbong Marcos seit Jahren an der Umdeutung der Geschichte, spricht von der »Goldenen Ära« unter seinem Vater.

Ende April kamen Hunderttausende zur Marcos-Wahlveranstaltung in San Fernando. Laut Umfragen liegt Marcos Junior mit großem Abstand vorn

Was den aktuellen Wahlkampf nicht nur zu einer Abstimmung über die Zukunft der Philippinen macht, sondern auch darüber, wie künftige Generationen auf die Vergangenheit ihres Landes blicken werden. Sollte die Marcos-Familie wieder an die Macht kommen, und davon gehen Beobachter aus, dürfte sie alles an das Übermalen der vergangenen Verbrechen setzen – und zusehen, dafür nicht mehr belangt werden zu können. »Ich kann nicht noch mal sechs Jahre in Dunkelheit verbringen« Die Kommunikationswissenschaftlerin Fatima Gaw forscht an der University of the Philippines in Manila zu den Wahlkampfstrategien der Marcos-Familie. Der Marcos-Clan, sagt sie, arbeite seit Jahrzehnten an Geschichtsklitterung, habe seine Rückkehr zur Macht lange vorbereitet. »Wir haben es mit einem Krieg des Vergessens zu tun. Die Marcos-Familie hat bei YouTube, Facebook und TikTok über Jahre eine Unwahrheit nach der nächsten verbreitet. Sie haben sich als Opfer von Fake News dargestellt. Sie haben so lange von den goldenen Jahren unter Marcos Senior gesprochen, bis die Leute angefangen haben, es zu glauben.«

Leni-Robredo-Unterstützerinnen suchen ihre Route für den Wahlkampf auf dem Handy: Die Menschen auf den Philippinen verbringen mehr Zeit in den sozialen Medien als Nutzer in jedem anderen Land der Welt

Beobachterinnen wie Fatima Gaw oder die philippinische Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa sagen, die Marcos-Familie habe in ihren irreführenden Beiträgen vor allem junge Menschen angesprochen. Mehr als die Hälfte der 65 Millionen wahlberechtigten Bürger auf den Philippinen ist zwischen 18 und 30 Jahre alt; die meisten von ihnen hätten die Gräueltaten des Marcos-Regimes nicht miterlebt, seien leicht manipulierbar. Erst im Januar löschte Twitter mehr als 300 Accounts aus dem Umkreis von Bongbong Marcos: wegen Verstößen gegen die Regeln für Manipulation. Im April gab die Facebook-Firma Meta bekannt, sie habe auf den Philippinen 400 mit dem Wahlkampf verbundene Accounts gelöscht, wegen Verstößen gegen die Standards der Plattform . Auch die im Land einflussreiche katholische Kirche erklärte, sie sei entsetzt über »den Versuch, unser kollektives Gedächtnis durch die Verbreitung von Lügen zu zerstören«. Marcos selbst bezeichnet die Vorwürfe als Fake News , er habe nichts mit Internettrollen zu tun. Die klassischen Medien mied er im Wahlkampf weitgehend, lehnte fast alle TV-Debatten ab. Warum sich kritischen Fragen stellen, wenn man seine Botschaften über eigene mächtige Kanäle verbreiten kann? Vizepräsidentin Leni Robredo holt in Umfragen auf In den Umfragen auf dem zweiten Platz liegt Leni Robredo, aktuell Vizepräsidentin und eine der schärfsten Kritikerinnen der Regierung Duterte. Die Kommunikationswissenschaftlerin Gaw sagt, Robredo habe den Kampf im Internet längst verloren. Sie habe zu spät begriffen, welche Macht die sozialen Medien haben, welchen Schaden es anrichten kann, wenn sich Trolle über Jahre an der Verzerrung der Realität abarbeiten. »Die einzige Chance, die Robredo noch hat«, sagt sie, »ist der Kampf außerhalb des Internets, im echten Leben.« Robredo, die vor allem die Kandidatin der Mittelschicht und Studierten ist, müsse jetzt bewusst auf die Straße setzen, auf den Wahlkampf mit Freiwilligen, die das tun, was das Internet nicht könne: mit den Leuten einen direkten Austausch pflegen.

Marcos' Konkurrentin und nach ihm aussichtsreichste Kandidatin ist Leni Robredo, aktuell Vizepräsidentin

So wie an einem drückend heißen Sonntagnachmittag in Bambang, Manila, einem Viertel mit kleinen Straßenbuden und Männern, die auf offenen Feuern Wasser für Reis und Tee aufkochen. Hier trifft sich Cham Orbe mit ihren Mitstreiterinnen. Sie ziehen jedes Wochenende los. In der Hoffnung, in den letzten Tagen vor der Wahl die Umfragen noch zu drehen. In ihren Taschen haben sie Masken, Poster, Kochschürzen, Desinfektionsmittel, die sie an die Leute in den Straßen verteilen. Alles in pink gehalten, der Farbe des Wahlkampfs von Leni Robredo.

Leni Robredo mit Unterstützerin auf einer Wahlveranstaltung in Manila: »The Future is Female«

Cham Orbe zieht jeden freien Tag los, um Wahlkampf für Leni Robredo zu machen

»Die Leute fragen uns: Wenn Marcos ein Verbrecher ist, warum ist er nicht im Gefängnis?« Laut Robredos Sprecher haben sich in den vergangenen Wochen zwei Millionen Freiwillige gemeldet, um ihre Kandidatin im Endspurt des Wahlkampfs zu unterstützen. Darunter viele Erstwählerinnen und solche, die noch zu jung sind, um wählen zu dürfen.

Mit Leni-Robredo-Aufsteller um die Häuser: Die Wahlhelferinnen verteilen kleine Wahlgeschenke an die Marktverkäufer in Bambang, Manila

Borey, 24 Jahre alt, sagt: »Wir brauchen eine Präsidentin, die die Korruption bekämpft. Die eine weiße Weste hat. Ich kann nicht noch mal sechs Jahre in Dunkelheit verbringen. Wir jungen Leute wollen wieder atmen können, wir brauchen Aufbruch, Freiheit.« Sie spricht davon, wie der bisherige Präsident Duterte Tausende in Razzien erschießen und seine Kritiker einsperren ließ. Seine Tochter Sara tritt als Vizepräsidentin unter Marcos an. Dass auf Duterte nun eine Allianz der Familien Marcos und Duterte folgen könnte, ist für die Wahlkämpferin Borey unerträglich. Robredo, Anwältin, hat sich massiv gegen Dutertes Drogenkrieg eingesetzt und in der Pandemie Hilfspakete an Bedürftige gesandt. Laut des philippinischen Investigativportals Tsek.ph ist Robredo das Hauptopfer der Trollkampagnen aus dem Marcos-Umfeld. Die Erzählung, meist frauenverachtend, geht so: Robredo sei eine Kommunistin, sie stottere, sei unintelligent, unfähig. »The last man standing is a woman« Eine ältere Frau kommt auf Borey zu. Sie weint. Ihre Enkelin habe eine Blutvergiftung und Probleme mit den Nieren. Sie müsse Geld auftreiben für die Medikamente. »Können Sie helfen, kann Leni Robredo uns helfen?«, fragt sie Borey. Die notiert die Nummer der Frau, verspricht, sich zu melden. Am Eck stehen zwei Männer, die sagen, dass sie Taxifahrer seien. »Wir haben schon gewählt. Für Leni«, sagt einer. »Sie gibt Antworten auf Fragen. Marcos beantwortet keine Fragen. Wir sind alle arm geworden in den vergangenen zwei Jahren.«

»Marcos-Territorium« in Bambang, Manila: Zwei Robredo-Unterstützerinnen versuchen, Marktfrauen von ihrer Kandidatin zu überzeugen

Mit Borey und ihren Freunden unterwegs zu sein, bedeutet, direkt abzubekommen, was die Menschen bewegt, die nun die Wahl haben. Die Philippinen tauchen aus zwei Jahren Pandemie auf, aus einem der striktesten Lockdowns der Welt und stets hohen Infektionszahlen. Kinder durften monatelang nicht vor die Tür , noch immer sind die öffentlichen Schulen geschlossen, gibt es Online-Unterricht. Viele Schülerinnen und Schüler dürften nie wieder ins Bildungssystem zurückkehren. Die Armut ist gestiegen. Die Obdachlosigkeit ist gestiegen. Die Unterschiede zwischen den Armen und den Reichen sind gestiegen. Die Wahlkämpfer bekommen auf der Straße aber auch mit, wie gut die Online-Kampagne der Familie Marcos funktioniert. »Die Leute fragen uns: Wenn Marcos ein Verbrecher ist, warum ist er nicht im Gefängnis?« Die Menschen hätten die Korruption vergessen, stattdessen glaubten sie die Erzählung, die Philippinen seien unter Marcos zum »Tiger Asiens« geworden. »Sie sagen, Marcos bekämpft die Elite. Dabei ist er doch die Elite!« »Make the Philippines great again«, heißt ein Marcos-Slogan. Er fällt auf den Boden einer Bevölkerung, die seit Jahren mit solchen Fragen zu Bett geht: ob der Job sicher ist; wie die Kinder zu ernähren, die gestiegenen Lebensmittelpreise zu stemmen sind.

»Da drüben ist Marcos-Territorium«, sagt Borey und zeigt auf einen kleinen Gemüsemarkt. Die Gruppe passiert einen Stand, an dem gegrillte Hamburger für 70 Pesos verkauft werden, 1,20 Euro, daneben prangt ein großes Marcos-Plakat. Zwei Frauen verkaufen geräucherte Makrelen. »Wir wählen Marcos«, sagt die eine. »Wir wollen gut regiert werden. Ich habe gehört, sein Vater soll ein starker Anführer gewesen sein. Die Marcos-Familie ist eine Familie von Anführern.« Leni Robredo hat in den jüngsten Umfragen aufgeholt. Zu ihren Kundgebungen kommen Hunderttausende. Sie sind wie Festivals organisiert – mit Bands, Food Courts, Lichtershows; viele dort tragen T-Shirts mit Aufschriften: »The Future is female« oder »The last man standing is a woman«. »Auch wir hier spüren die pinke Leni-Welle«, sagt Wahlhelferin Borey. »Wir können den Lügen der Familie Marcos im Internet nur eines entgegensetzen: zuhören im echten Leben. Auf den Straßen.« Dort, sagt Borey, wo sich Ferdinand Marcos Junior niemals zeigen werde, schon gar nicht, sollte er tatsächlich Präsident werden.