Wahlen in der Türkei »Es macht sich schon Hoffnungslosigkeit breit«

Maximilian Popp, SPIEGEL-Reporter

»Das ist gar nicht so einfach zu beurteilen, wie die Stimmung in der Türkei am Tag nach der Wahl ist. Es hängt natürlich ganz davon ab, mit wem man gerade spricht. Bei den Regierungsanhängern und bei den Unterstützern von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist die Stimmung ziemlich ausgelassen. Da gab es noch in der Wahlnacht Autokorsos, es gab großen Jubel. Erdoğan musste eine Stichwahl, aber seine Anhänger sind überzeugt, dass er auch diese gewinnen wird. Umgekehrt, bei Oppositionellen ist die Ernüchterung schon riesig. Da hatten sich viele einfach mehr erhofft. Sie hatten gedacht, dass es tatsächlich zu einem Machtwechsel kommen würde. Der ist jetzt erst mal ausgeblieben und es macht sich schon Hoffnungslosigkeit breit. Also die wenigsten glauben, dass Kilicdaroğlu in den zwei Wochen jetzt bis zur Stichwahl den Vorsprung noch wettmachen kann und dann tatsächlich vorne liegt. Ich habe hier in Ankara mit Leuten gesprochen, die sagen wir wissen gar nicht, wie es jetzt weitergeht und was wir jetzt eigentlich machen sollen. Erdoğan will erst mal bleiben. >Unter Erdoğan gibt es für uns in diesem Land nicht so richtig eine Zukunft<, und einige denken jetzt tatsächlich darüber nach auszuwandern. Also die Wahl. Eine Zäsur für die Türkei? Das sicher, aber sehr wahrscheinlich einfach auch: Mehr Erdoğan in den kommenden Jahren.«