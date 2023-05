Nach dem knappen Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Türkei steht das Land vor der ersten Stichwahl in seiner fast hundertjährigen Geschichte. Der oberste Wahlbeobachter, der Koordinator der Wahlbeobachtermissionen von OSZE und Europarat, Michael Link (FDP) sorgt sich um die Chancengleichheit. Es dürfe nicht der Fehler wiederholt werden, dass die Regierungsseite eindeutig in den Medien bevorzugt werde, sagte Michael Link (FDP) dem »Tagesspiegel«. Bei der Stichwahl am 28. Mai treten Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu gegeneinander an.