Da keiner der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommt, gibt es am 28. Mai eine Stichwahl. Wählerinnen und Wähler mit türkischem Pass in Deutschland und anderen Ländern können in dem Fall zwischen dem 20. und 24. Mai ihre Stimme abgeben.

Der Drittplatzierte wird zum Königsmacher

Nun kommt es auf die Unterstützer des Kandidaten Sinan Ogan an. Er erhielt in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl 5,2 Prozent der Stimmen und gilt deshalb als Königsmacher. Der drittplatzierte Ogan macht eine Unterstützung des Oppositionskandidaten offenbar von einem Verzicht auf Zugeständnisse an Kurden abhängig.