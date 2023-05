Abstimmung in der Türkei Erdoğan will Wahlergebnisse von Istanbul aus verfolgen

In einem am Freitag auf mehreren türkischen Fernsehsendern ausgestrahlten Interview versprach Erdoğan, eine mögliche Wahlniederlage anzuerkennen. Auf die Frage, was er bei einer Niederlage täte, entgegnete Erdoğan zunächst, dies sei »eine sehr dumme Frage«. Er ergänzte: »Wir sind auf demokratischem Wege und mit der Unterstützung unseres Volkes an die Macht gekommen: Wenn unsere Nation eine andere Entscheidung trifft, werden wir tun, was die Demokratie verlangt. Es gibt nichts anderes zu tun.«