Die Stimmung in Istanbul ist angespannt, so wie im ganzen Land. Sonntag wird gewählt – und mit jedem Tag, den die Wahl in der Türkei näher rückt, steigt die Spannung. Denn die Gesellschaft ist extrem polarisiert: Es gibt immer noch Millionen konservative Türkinnen und Türken, die Präsident Recep Tayyip Erdoğan geradezu bedingungslos verehren. Aber vor allem die Jugend wünscht sich einen Wandel.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»In Istanbul gibt es viele Menschen, die sich die Miete nicht mehr leisten können, die nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen sollen. Das trifft vor allem junge Menschen. Universitäts-Absolventinnen und Absolventen, die keine Jobs finden oder die mehrere Jobs gleichzeitig annehmen müssen. Und junge Menschen machen zugleich die Erfahrung, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern dürfen, dass sie keine Kritik an der Regierung üben können, dass sie Angst haben müssen, wenn sie beispielsweise regierungskritische Posts in den sozialen Medien veröffentlichen, dass sie Ärger mit der Justiz bekommen, dass sie möglicherweise sogar verhaftet werden. Ganz viele haben uns gesagt, wir können in der Türkei unter Erdoğan nicht mehr atmen.«

So ähnlich empfindet das auch Berivan: Die junge Frau wollte eigentlich Anwältin werden, jetzt arbeitet sie in einer Näherei in Istanbul und fertigt Schnittmuster an. Sie ist frustriert – und hofft bei der anstehenden Wahl auf einen Wechsel.

Berivan, Angestellte:

»Das Bildungssystem ist völlig zusammengebrochen. In den Schulen dreht sich jetzt alles um Geld. Nur wer es sich leisten kann, kann eine gute Ausbildung machen. Aber egal, wie gut ausgebildet, du bist, du findest trotzdem keinen Job, wenn du keinen Verwandten in einer hohen Position hast. Es muss jemanden von der Regierung geben, der uns unterstützt.«

Erdoğan hat in seinem Wahlkampf zwar versprochen, sich für die Jugend einzusetzen. Gleichzeitig hält er gerade junge Menschen aber für undankbar, weil sie die angeblich gute wirtschaftliche Entwicklung der Türkei nicht anerkenne. Doch das wirkt angesichts von riesiger Inflation und schlechten Zukunftsaussichten auf viele wie Hohn – auch auf Berivan.

Berivan, Angestellte:

»Sie haben das Land ruiniert, das ist meine Meinung. Das Land ist leider in einem schrecklichen Zustand. Die Tatsache, dass es in der Bildung nur noch um Geld geht, ist die Schuld der Regierung. Und der einzige Grund, warum die Wirtschaft am Boden liegt, ist ihre derzeitige Politik. Obwohl wir uns nicht ganz sicher sind, gibt es nur einen Kandidaten, dem wir vertrauen können, wir haben in dieser Hinsicht nur eine Wahl, und das ist Kılıçdaroğlu.«

Berivans 22-jähriger Kollege Emre Orgun, der in der IT-Abteilung des Unternehmens arbeitet, ist zwiegespalten. Er möchte auch, dass sich etwas ändert, traut aber Erdoğans Herausforderern nicht viel zu.

Emre Orgun, IT-Angestellter:

»Angesichts ihrer aktuellen Leistung glaube ich nicht, dass die Oppositionspartei es besser machen kann als die aktuelle Regierung. Wenn die derzeitige Regierung einige ihrer Politiken ändert, insbesondere in Bezug auf die Jugend, in Bezug auf Bildung, Wirtschaft und Karrieremöglichkeiten, möchte ich mit der derzeitigen Regierung weitermachen.«

Erdoğan regiert die Türkei seit 20 Jahren, zunächst als Premier, seit 2014 als Präsident. Er brachte vielen Menschen zunächst Wohlstand, aber auch Repression. Gerade junge Menschen bekamen das während der Niederschlagung , der als Gezi-Proteste bekannten Massendemonstrationen , vor gut zehn Jahren zu spüren. Nun wächst eine neue Generation heran, die sich mehr Freiheit wünscht - wie der Student Yunus Efe.

Yunus Efe, Student:

»Ich war bisher unpolitisch in Bezug auf Wahlen und Politik, wie viele junge Menschen. Aber wenn ich es mir jetzt anschaue, ziehen mich die Versprechen der CHP und von Kılıçdaroğlu an. Ich denke, dass die Rechte wiederhergestellt und die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden können. Darüber hinaus beeindrucken mich die Dinge, die Kılıçdaroğlu während seiner Live-Streams in den sozialen Medien den benachteiligten Gruppen verspricht.«

Efe ist einer von mehr als sechs Millionen Erstwählern, die voraussichtlich bei den Wahlen am Sonntag ihre Stimme abgeben werden. Etwa 10 Prozent der Wähler könnten sich als entscheidend erweisen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob Erdoğans Herrschaft in ein drittes Jahrzehnt geht oder zu Ende geht.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Es ist unglaublich schwer vorherzusagen, was bei der Wahl am Sonntag passieren wird. Umfragen sagen ein sehr enges Rennen voraus. Und es ist sehr gut möglich, dass keiner der beiden Kandidaten, also weder Erdoğan noch sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, die nötigen 50 Prozent bekommen. Und dass die Wahl in eine zweite Runde geht, in eine Stichwahl am 28 Mai.«