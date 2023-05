Oğan, in der ersten Wahlrunde auf Platz drei gelandet, gilt als Königsmacher bei der Stichwahl am kommenden Sonntag. Sie wird stattfinden, weil weder Erdoğan noch Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu im ersten Wahlgang vor einer Woche die erforderliche absolute Mehrheit erreichten. Erdoğan hatte in der ersten Runde 49,5 Prozent der Stimmen bekommen, Kılıçdaroğlu 44,9.