Es habe, erzählen die beiden, Anfang Mai einen Grund zur Hoffnung gegeben. Da wurde, im Nachbarland Thailand, eine Partei zum Wahlsieger, die für Erneuerung steht, in der junge Leute sichtbar werden. Die den Wandel schon im Namen trägt, »Move Forward«. »Das hat uns Mut gemacht, dass man es schaffen kann«, sagt Nimol. »Eine ganz andere Partei gründen in einem repressiven System – und gewählt werden. Vielleicht kann Kambodscha das in ein paar Jahren auch gelingen.« Zwar ist es mehr als ungewiss , ob in Thailand diese Partei am Ende auch regieren wird. Vor wenigen Tagen verhinderten militärtreue Senatoren, den Wahlsieger Pita zum Premier ernennen zu lassen. Aber als Signal ins Nachbarland Kambodscha war sein Erfolg enorm wichtig.

So wichtig, dass sich Langzeitherrscher Hun Sen zu einem Tweet hinreißen ließ: Der Erfolg der Opposition in Thailand habe sich bereits »aufgelöst wie Salz im Wasser«. Es war eine Warnung an alle, die versucht sind aufzustehen in Kambodscha. Der Tweet eines Mächtigen, der sich bedroht fühlt.