8 / 14

Mehrere Regionen des Landes wurden von der Regierung als Hotspots markiert, in denen es zu Gewalt kommen könnte. Tausende Sicherheitskräfte wurden in diese Gebiete entsandt, so wie hier in Eldoret. Die Erinnerungen an 2007 und 2008 sitzen in Kenia noch immer tief: Damals brach direkt nach den Wahlen Gewalt aus, verschiedene Volksgruppen gingen aufeinander los, am Ende waren mehr als tausend Menschen tot und Hunderttausende vertrieben. Die Regierung will sicherstellen, dass sich das nicht wiederholt – und geht auch rigoros gegen Hatespeech vor.