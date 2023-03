50 Prozent verfehlt Montenegros Präsident Ðukanović muss sich Stichwahl stellen

Er bekam mit 35,5 Prozent die meisten Stimmen, doch für eine Entscheidung in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Montenegro reichte es nicht: Amtsinhaber Milo Ðukanović muss in die Stichwahl am 2. April.