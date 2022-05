Die katholische, nach Irland ausgerichtete Partei Sinn Féin hat erstmals eine Parlamentswahl in Nordirland gewonnen, das stand nach Auszählung der meisten Stimmen am Samstagabend fest. Den Ergebnissen zufolge konnte die Partei, einst politischer Arm der IRA, mindestens 27 der 90 Sitze in der Northern Ireland Assembly erringen. Sinn Féin löst damit die protestantische, probritische DUP als stärkste Kraft ab. Deren Chef Jeffrey Donaldson hatte die historische Wahlniederlage bereits am frühen Abend eingestanden. Bereits am Freitag hatte sich ein Wahlsieg von Sinn Féin abgezeichnet.

Es ist das erste Mal in der 100-jährigen Geschichte des britischen Landesteils, dass die Partei, die für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland eintritt, stärkste Kraft wird. Ein Votum für eine baldige Einheit Irlands ist das noch nicht. Aber womöglich ein bedeutender Schritt dahin.

Sinn-Féin-Spitzenkandidatin Michelle O'Neill sprach von einer »neuen Ära«, die nun beginne. »Dies ist heute ein sehr wichtiger Moment des Wandels«, sagte sie. Im Blitzlichtgewitter und zu tosendem Applaus ihrer Parteikollegen ließ sich die 45-Jährige am Nachmittag bei der Verkündung der Ergebnisse in ihrem Wahlkreis Mid Ulster in dem Ort Magherafelt feiern. »Ich werde eine Führung anbieten, die integrativ ist, die Vielfalt feiert, die Rechte und Gleichheit für diejenigen garantiert, die in der Vergangenheit ausgeschlossen, diskriminiert oder ignoriert wurden.«

O'Neills Regierungsbildung dürfte jedoch schwierig werden. Die Regionalregierung in Belfast muss gemäß dem »Good Friday«- oder Karfreitags-Friedensabkommen von 1998 von katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten gemeinsam geführt werden. Donaldson bekräftigte jedoch am Samstag, dass seine DUP dafür nicht zur Verfügung stehe, solange die britische Regierung in London nichts gegen das im Zuge des Brexits mit der EU geschlossenen Handelsabkommens unternehme, das Nordirland einen Sonderstatus einräumt. »Das Brexit-Abkommen und das Karfreitagsabkommen sind nicht miteinander vereinbar«, sagte der einflussreiche nordirische DUP-Abgeordnete Edwin Poots am Samstag der BBC. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson müsse sich entscheiden, ob sie die Vereinbarung mit der EU über den Friedensprozess in der Region stelle. O'Neill rief die anderen Parteien dennoch zur Kooperation auf, um eine Regierung zu bilden.

Sinn Féin galt einst als politisch agierender Arm der militanten IRA (Irish Republican Army), die mit Waffengewalt für eine Vereinigung der beiden Teile Irlands kämpfte. Bislang hatten stets Politiker das Amt des nordirischen First Minister inne, die sich für die Beibehaltung der Union mit Großbritannien einsetzten. Das Thema irische Einheit spielte im Wahlkampf aber nur eine untergeordnete Rolle. Sinn Féin konzentrierte sich stattdessen auf soziale Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit. O'Neill kündigte an, sie wolle sich auch als künftige Regierungschefin vorwiegend diesen Themen widmen. Gleichzeitig rief sie zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über die Einheit Irlands auf. »Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten«, so O'Neill.

Die DUP musste sich schon im Vorwege der Wahl auf empfindliche Verluste einstellen. Einerseits dürfte sie Stimmen an die noch radikaler gegen das Nordirland-Protokoll der EU eingestellte TUV (Traditional Unionist Voice) verloren haben, andererseits machten wohl etliche frühere DUP-Wähler dieses Mal ihr Kreuz bei der Alliance Party. Die überkonfessionelle Partei will den Streit zwischen Befürwortern und Gegnern einer irischen Vereinigung hinter sich lassen.