Ein streng abgeriegelter Hangar in der militärischen Hochsicherheitszone, 328 Abgeordnete wählen einen Präsidenten – so sieht Demokratie in Somalia aus, oder eher die Hoffnung auf Demokratie. Immerhin: Am Ende stand in der Nacht von Sonntag auf Montag ein neues Staatsoberhaupt fest: Hassan Sheikh Mohamud. Er war von 2012 bis 2017 schon einmal Präsident, nun soll er das Land wieder in eine bessere Zukunft steuern.