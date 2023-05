Welchen Bestand hat das Ergebnis?

Die Opposition aus Move Forward und Pheu Thai vereint nun fast 60 Prozent der Stimmen auf sich. Das ist, nach beinahe einem Jahrzehnt Militärherrschaft in Thailand, eine klare Botschaft der Wählerinnen und Wähler: kein Weiter-so. Kein Stillstand mehr. Es ist ein Votum für zukunftsträchtige Umbauten in Gesellschaft und politischem System. Die Move-Forward-Partei ist dafür eine neue Option. Sie ist eine Partei auch der Jungen, jener Generation, die sich vor drei Jahren bei landesweiten Protesten Luft verschafft und großes Demokratiebewusstsein bewiesen hatte. Es sind gerade junge Leute, die Pita Limjaroenrat am Tag nach der Wahl am Democracy Monument in Bangkok feiern. Wo der Wahlsieger auf einem Pick-up vorbeizieht und die Menschen ihm entgegenkreischen wie einem Popstar.