Wer in Thailand Craftbeer herstellen möchte, also Bier unabhängig von den großen Braukonzernen, muss es in Nachbarländern wie Kambodscha produzieren und dann wieder nach Thailand importieren. Was das Bier mit Importsteuern belegt, ungleich teurer und wettbewerbsunfähig macht. So wie die Biere, die Limjittakorn in seiner Bar verkauft.

Politiker Limjittakorn schenkt sich aus einer Bierdose mit dem Namen »Call me Papa« ein. Daneben steht eins, das heißt »Glory of Chiangrai«, Chiangrai ist eine Stadt im Norden Thailands. Produziert wurde es aber nicht dort, sondern in Singapur. In den drei Kühlschränken in seiner Bar stehen lauter hopfenbetonte Indian Pale Ale Biere, ein jedes verziert wie ein Schmuckstück, glitzergrün, dunkellila, mit Cartoons, Mandalas, Sonnenuntergängen, sie haben Namen wie Oberstufenrockbands: »The Humble Glow«. »LSD All Day«, »Unraveled«, »Undefeated«.