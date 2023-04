Sie sagt, dass man, um zu verstehen, was die Leute da draußen wirklich umtreibt, aber zuhören müsse. An den Wohnungseingängen und Gartenzäunen der Stadt. Dass man dann erfahre: Die Leute machen sich Sorgen um ihre Rente und wie sie Medikamente bezahlen sollen, wenn sie mal alt sind. Sie ärgern sich, dass nur ein Bus pro Tag an ihrer Straßenecke hält. Sie haben Sorge wegen der gestiegenen Lebensmittelpreise oder dass ihren Mädchen etwas passiert, wenn die frühmorgens in der Dunkelheit bestimmte Straßen langgehen.

Die Leute, sagt Thamnitinan, seien gelangweilt von den politischen Spielen der Mächtigen. Von den immer gleichen Gesichtern in der Regierung, die nichts täten, sich nicht mal die Mühe machten, einen Inhalt für den Wahlkampf zu erfinden. Die überhaupt keinen Plan hätten, wie der Alltag ihrer Wählerinnen und Wähler aussieht.

Am Ende des Häuserwahlkampfs und nach unserem Gespräch sitzt Thamnitinan auf einem Hocker in ihrem Wahlbüro, nippt an Wasser. Sie kann fast nicht mehr sprechen, hüstelt. Sie ist heiser vom vielen Reden und Erklären in den vergangenen fünf Stunden. Sie sagt, sie habe zu Hause gute Halspastillen, mit denen komme sie durch. Und sie habe ihre Kinder, die würden ihre Batterien wieder aufladen. Für weitere 19 Tage, bis zur Wahl.