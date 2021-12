Rechtsextreme verprügeln Aktivisten Schlägerei bei Zemmours Wahlkampf-Auftritt in Frankreich

Rechtsextreme schlugen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Frankreich auf linke Aktivisten ein. Der Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour kündigte in einer Rede die »Rückeroberung« Frankreichs an.