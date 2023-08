Nächtlicher Feuerwehreinsatz auf Teneriffa: Die Brände in einem Nationalpark der Kanareninsel sind außer Kontrolle. Einsatzkräfte schlagen Schneisen, um ein Überspringen der Flammen auf weitere Waldflächen zu verhindern. Das gelingt nicht überall.

Feuerwehrmann:

»Wir haben da weitergemacht, wo unsere Kollegen angefangen hatten. Aber wir sind an eine Stelle gekommen, an der das Feuer die Schneise übersprungen hat. Jetzt brennt es auch in einem Gebiet mit vielen Felsbrocken und viel losem Gestein. Das Geröll, das da jetzt in Bewegung ist, glüht. Das ist für unsere Arbeit gefährlich.«

Innerhalb von 24 Stunden haben sich die Brände auf ein 1800 Hektar großes Gebiet ausgebreitet. Die Behörden evakuierten mehrere Dörfer, sperrten Straßen. Die zu Spanien gehörenden Kanaren waren erst kürzlich von einer starken Hitzewelle betroffen, die in vielen Regionen für extreme Trockenheit gesorgt hat.