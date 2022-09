Waldbrände in Europa »Wir sehen Feuer, die nicht mehr gelöscht werden können«

SPIEGEL: In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für die Folgen der Erderwärmung deutlich gestiegen. Es gab Großproteste für eine entschlossenere Klimapolitik. Verändert das auch unser Verhältnis zum Wald?

Goldammer: Es gibt sicherlich mehr Aufmerksamkeit, aber ich habe das Gefühl, dass es ein teilweise sehr verklärtes Naturbild gibt. Einerseits wünschen sich viele naturbelassene Wälder, in die möglichst gar niemand eingreift. Andererseits soll noch viel mehr als bislang mit Holz gebaut werden, weil das so schön natürlich und ökologisch ist. Das passt nicht zusammen. Der Wald, den wir in Europa kennen, war schon immer ein Kulturraum des Menschen. Natürlich müssen wir die Biodiversität erhalten. Aber wenn ich alles so liegen lasse, darf ich mich nicht wundern, wenn es brennt.

SPIEGEL: Wie stark beeinflusst die Waldart die Brandgefahr?

Goldammer: Ganz erheblich. Bäume wie der Eukalyptus, der vor allem in Portugal massiv angebaut wird, brennen wie Fackeln. Das Feuer rast an der lose hängenden Rinde hoch in die Baumkrone. Durch den warmen Aufwind verteilen sich die glühenden Rindenstücke oft kilometerweit. Andere Baumarten sind nicht ganz so gefährlich, aber als trockenes Totholz wird jeder Baum zur Gefahr. Wissen Sie, wenn es im Grasland brennt, erreicht das Feuer eine Temperatur von 200 bis 300 Grad Celsius, aber nur für Sekunden oder Minuten oberhalb des Bodens. Bei Totholz sind es 600 bis 800 Grad, und der Brand frisst sich oft über Tage tief in den Boden.