Eine zweite Hitzewelle überrollt Europa und vielerorts brennt es wieder. An der Atlantikküste in Frankreich etwa, südlich von Bordeaux, spitzt sich die Lage zu: Rund 600 Feuerwehrleute und sechs Löschflugzeuge sind im Einsatz, Tausende Touristen und Anwohner mussten evakuiert werden.

Landiras, Frankreich

Mylene Doreau Bürgermeisterin Guillos

»In meiner Stadt sind keine Bewohner mehr, vielleicht zwei oder drei Leute, aber es ist niemand mehr übrig. Die Brände in der Nähe der Häuser zu sehen und die Menschen gegen ihren Willen evakuieren zu müssen, das war bemerkenswert... Jeder hat Hunde, Katzen, Hühner, sie wollten alles retten, aber sie mussten schnell weg.«

La Teste-de-Buch, Frankreich

Evakuierte

»Die Polizei weckte uns in der Nacht und sagte uns, wir sollten nicht in Panik geraten. Wir hätten 30 Minuten Zeit, um das Haus zu verlassen und könnten nur das Nötigste mitnehmen. Sie baten uns, hierher in die Messehalle zu kommen. Als wir ankamen, ging alles gut, es gab keine Panik. Mit der Lage wurde gut umgegangen.«

Die Brände haben bereits mehr als 1.700 Hektar Fläche zerstört. Über der berühmten Dune du Pilat, die größte Düne Europas und eine Touristenattraktion, sind dichte Rauchwolken zu sehen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht: In der Region Gironde wurden fünf Campingplätze geräumt und 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Mittwoch werden Temperaturen von mehr als 37 Grad erwartet. Der französische Wetterdienst verbreitete eine Hitzewarnung.

Starke Winde, hohe Temperaturen und Feuer: Auch in Portugal brennt es an mehreren Orten. Zwei Waldbrände konnten zwischenzeitlich eingedämmt werden, flammten aber am Dienstag erneut auf. Insbesondere im Zentrum des Landes, nördlich von Lissabon, wüten schwere Brände. 30 Menschen wurden leicht verletzt, ein Mensch kam ums Leben. In den Orten Leiria, Pombal und Ourém sind mehr als 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz.

Ourém, Portugal

Joaquim Gomes, Anwohner

»So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich lebe seit 50 Jahren hier, doch an so etwas kann ich mich nicht erinnern. Es ist überall. Es ist hier und dort, Casais de Brás, Caxarias – überall.«

Portugals meteorologisches Institut gab am Mittwoch für 16 der 18 Distrikte auf dem Festland die Alarmstufe Rot aus. Für weite Teile des Landes sind Temperaturen von über 40 Grad vorhergesagt, in der Region Santarém sollen es sogar 46 Grad werden.

Auch Spanien und Italien sind von Waldbränden betroffen.