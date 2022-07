Waldbrände in Kalifornien Dramatische Bilder vom Feuer nahe des Yosemite Nationalparks

In der Nähe des berühmten Yosemite Nationalparks in Kalifornien wütet ein heftiger Waldbrand. Mehr als 6000 Menschen wurden laut einem Feuerwehrsprecher aus dem Bezirk Mariposa östlich von San Francisco evakuiert. Zehn Häuser sind den Flammen zum Opfer gefallen, fünf weitere wurden zerstört, weitere 2700 Gebäude sind bedroht. Wegen der extremen Trockenheit, starken Winden und hohen Temperaturen breitet sich der Waldbrand seit Freitagnachmittag mit enormer Geschwindigkeit aus. Laut Feuerwehr erschwerten die explosionsartig geschleuderte Glut sowie Flächenbrände die Löscharbeiten.

Hunderte Feuerwehrleute sind mit Hubschraubern und Löschfahrzeugen im Einsatz, bis Samstagabend hatten sie noch nichts vom Feuer eindämmen können. Auch aus dem All von der Internationalen Raumstation ISS war die Rauchwolke des Feuers am Samstag zu sehen. Bereits Anfang Juli mussten Teile des Yosemite Nationalparks wegen eines massiven Waldbrands geschlossen werden. Am Sonntag wird landesweit der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet, auch an der Ostküste der USA. Wissenschaftler machen die Klimakrise für die weltweite Häufung von Hitzewellen verantwortlich.