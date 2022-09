Hilfe ist dringend nötig. In ganz Portugal ist bereits jetzt viermal so viel Land verbrannt wie im vergangenen Jahr. Die Waldbrandsaison ist noch nicht vorbei und doch schon die schlimmste seit 2017. Damals starben mehr als hundert Menschen. Immerhin sind in diesem Jahr die Opferzahlen niedriger. Doch in keinem Land Europas brannte es in den vergangenen Jahren mehr.

In der Öffentlichkeit dreht sich die Diskussion oft um Technik, große Löschflugzeuge, Heldengeschichten. Dabei ist Prävention viel entscheidender, sagen Experten.

Das schnelle Geld

Biologen wie Rafael Marques werden die Wiederaufforstung jedoch wohl nur an den wenigsten Orten vorantreiben. Denn die mächtige Holz- und Papierindustrie setzt darauf, nun noch mehr Eukalyptus anzubauen. Bislang verbietet ein Gesetz von 2017 die Ausweitung. Jetzt, im Jahr neuer Waldbrandrekorde, meinen sie es kippen zu können. Nur so lasse sich in Zeiten der Landflucht und des Klimawandels der Wald effizient nutzen. Nur damit könne man die Feuergefahr effektiv stoppen. »Wir brauchen mehr, nicht weniger Eukalyptus«, heißt es.