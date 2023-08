Waldnomaden in Malaysia Ein Leben wie aus einer anderen Zeit

Nun ist es so eine Sache, von Gruppen als »die letzten ihrer Art« zu sprechen, die »noch im Einklang mit der Natur« leben oder »abseits der Moderne«. Das sind romantisierende, exotisierende Brillen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Natürlich hat die Familie von Guman Megut Kontakt zu Dorfbewohnern. Manchmal verkaufen sie Pflanzen, Fleisch oder Holz, arbeiten als Kartierer oder Holzfäller und gelangen so an ein bisschen Geld. Das brauchen sie, um ab und an Medizin, Jagdmunition oder Reis zu kaufen. Die Familie teilt sich mit drei weiteren Gruppen ein Motorrad. Ein Sohn besitzt ein Handy – zwar meist ohne Empfang.

Und natürlich denken die Jungen darüber nach, was sie mal tun werden: wegziehen, einen Job finden? Oder weiter autark leben, im Wald? Früher wurden Penan oft durch den Raub von Land und Jagdgründen zu einem Leben in Städten und Dörfern gezwungen. Heute ist oft Bildung der Grund, warum sich die Indigenen dazu entscheiden sesshaft zu werden. Denn die Schulen liegen oft weit entfernt von den Orten, an denen die Familien für gewöhnlich jagen gehen. Die Jungs der Familie Megut gehen nicht zur Schule.