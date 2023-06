Blinken hatte Anfang Februar eine geplante China-Reise kurzfristig abgesagt, nachdem der tagelange Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA und der darauffolgende Abschuss zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt hatte.

US-Diplomaten erwarten keinen Durchbruch

Von den Gesprächen in Peking erwarteten US-Diplomaten nach eigenen Angaben keinen größeren Durchbruch. Sie hoffen, die regulären Kommunikationskanäle wieder zu öffnen, um Missverständnisse zu verhindern, die in einen Konflikt münden könnten. Beide Länder teilten am Sonntag mit, dass Qin eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Washington angenommen habe.