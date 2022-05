Was in den vergangenen Stunden geschah Das ukrainische Militär warnt vor einer russischen Landungsoperation an der Schwarzmeerküste. Das Gebiet in der Umgebung der Hafenstadt Odessa werde verstärkt von russischen Aufklärungsdrohnen überflogen, berichtete die Zeitung »Ukrajinska Prawda« am Donnerstagabend unter Berufung auf eine Mitteilung der regionalen Militärführung. Zudem sei die russische Marine vor dem von ukrainischer Seite kontrollierten Küstenabschnitt weiterhin stark präsent.

Bild vergrößern Eine Frau geht in Mariupol an Panzern vorbei Foto: Alexei Alexandrov / AP

Die Bewohner wurden gebeten, sich von den Stränden und Sicherheitszonen an der Küste fernzuhalten. Auch sollten sie auf Fahrten mit kleinen Booten verzichten. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, verdächtige Aktivitäten zu melden.

Geheimdienstinformationen der USA haben Medienberichten zufolge dem ukrainischen Militär dabei geholfen, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte »Moskwa« (Moskau) zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten mehrere US-Medien darunter die »Washington Post« und die »New York Times« unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Die USA hätten das Schiff auf Nachfrage des ukrainischen Militärs als »Moskwa« identifiziert und bei der Lokalisierung geholfen, berichtete der Sender NBC News . Mutmaßlich mit ukrainischen Schiffsabwehrraketen des Typs »Neptun« war Mitte April die »Moskwa« versenkt worden. Moskau bestreitet diese Version der Ereignisse, bestätigte aber den Untergang des Schiffs. Die Evakuierung von Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol ging dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Uno-Generalsekretär António Guterres zufolge am Donnerstag weiter. In seiner Videoansprache sagt Selenskyj jedoch nicht, wie viele Menschen die belagerte Stadt am Donnerstag verlassen konnten. Die russischen Streitkräfte griffen weiterhin das Asow-Stahlwerk an, wo sich ukrainische Zivilisten und Soldaten aufhielten. Man werde alles unternehmen, um eine Lösung zu finden und die eingekesselten Soldaten dort zu retten. Auch Guterres nannte keine Details zur Evakuierung. Das sagt Kiew Die russische Armee hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach den Worten von Präsident Selenskyj bisher 2014 Raketen eingesetzt. Das teilte er in seiner täglichen Videoansprache mit. Darüber hinaus seien seit Beginn der Invasion der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar bereits 2682 Luftangriffe registriert worden. »Jeder dieser Einsätze bedeutet den Tod unseres Volkes, die Zerstörung unserer Infrastruktur.« Allein die medizinische Infrastruktur der Ukraine habe schwere Verluste erlitten, sagte Selenskyj. »So haben russische Truppen bis heute fast 400 Gesundheitseinrichtungen zerstört oder beschädigt.«

Bild vergrößern Butscha: Der Ort steht für die Gräueltaten des Krieges Foto: IMAGO/Evgen Kotenko / IMAGO/Ukrinform

Wegen der massiven Zerstörung hält Selenskyj an seinem Vorschlag für eine Art Marshall-Plan für sein Land nach dem Krieg fest. Die internationale Geberkonferenz in Warschau, die wenige Stunden zuvor etwas über sechs Milliarden Euro Unterstützung für Kiew zusammengebracht hatte, sei »ein Element unseres Schutzes, ein Element des Schutzes für ganz Europa«. Das Schicksal der Ukraine und Europas entscheide sich jetzt »nicht nur auf dem Schlachtfeld«, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Die in Warschau zugesagten Milliarden seien jedoch »nur ein Teil dessen, was wirklich notwendig ist, um das normale Leben in dem gesamten Gebiet wiederherzustellen, in das Russland den Krieg gebracht hat«. Dafür sei eine noch stärkere Beteiligung der freien Welt und internationaler Institutionen erforderlich. »Deshalb brauchen wir ein modernes Analogon des Marshall-Plans für die Ukraine.« Mit dem Marshall-Plan, benannt nach dem damaligen US-Außenminister George Marshall, hatten die USA in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt.

DER SPIEGEL

Die Ukraine geht davon aus, dass Russland das Asow-Stahlwerk in Mariupol zum 77. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland am 9. Mai erobern will. »Das schönste Geschenk an einen Herrscher ist der Kopf seines Gegners. Ich erkenne klar das Bestreben, Asow-Stahl zu erobern und Putin zum 9. Mai den ›Sieg‹ zu schenken«, sagte Selenskyjs Berater Olexij Arestowytsch laut der Agentur Unian. »Sie wollen das unbedingt, aber mal sehen, ob ihnen das gelingt«, sagte Arestowytsch. Die schweren Angriffe auf das Gelände des Stahlwerks, in dem sich die letzten Verteidiger Mariupols zusammen mit Zivilisten verschanzt haben, ließen die Absichten des russischen Militärs klar erkennen. Internationale Reaktionen Die Bundesregierung plant einen Ringtausch, um die Ukraine weiter aufzurüsten. Tschechien könne Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen an die Ukraine liefern, die »unmittelbar nützlich sind« für die ukrainischen Truppen, sagte Scholz am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Regierungschef Petr Fiala im Kanzleramt. Im Gegenzug könne Deutschland Tschechien mit Waffen beliefern und dafür sorgen, »dass die tschechische Armee die notwendige Kraft behält«.

Fiala sagte, es gehe bei der geplanten Kooperation um »schweres Gerät«. Weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. Angesichts von Nahrungsmittel-Engpässen wegen des Kriegs will Uno-Generalsekretär Guterres die Ukraine zurück an den Weltmarkt bringen. »Eine sinnvolle Lösung für die globale Ernährungsunsicherheit erfordert die Wiedereingliederung der landwirtschaftlichen Produktion der Ukraine und der Lebensmittel- und Düngemittelproduktion Russlands und Belarus' in die Weltmärkte trotz des Kriegs«, sagte Guterres am Donnerstag in einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrats. Er werde sein Bestes tun, um einen Dialog anzustoßen. Die Ukraine war bis Kriegsbeginn einer der weltweit wichtigsten Erzeuger von Weizen sowie ein großer Mais-Produzent. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kam der Handel zum Erliegen. Humanitäre Lage Ein Video, das offenbar einen Sanitäter in dem von russischen Truppen belagerten Werk Asow-Stahlwerk in Mariupol zeigt, erregt Aufsehen. Er bittet den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in dem Clip um Unterstützung. »Beenden Sie diesen Alptraum«, sagte der Mann, der sich als muslimischer Krim-Tatare mit dem Namen Hassan bezeichnet, in der Videobotschaft. »Hier sterben Menschen, die einen durch Kugeln, die anderen vor Hunger, die Verwundeten aus Mangel an Medikamenten, unter schrecklichen Bedingungen.« Er bat den türkischen Staatschef um Vermittlung in dem Konflikt. »Uns bleibt keine Zeit, ich weiß nicht, ob es noch ein morgen gibt.« Der Mann soll vor dem Krieg Medizin studiert haben und nun im Lazarett des Stahlwerks im Einsatz sein.

Was heute passiert Die First Lady der USA besucht mehrere Nachbarländer der Ukraine. Jill Biden reist am Freitag zu einem Besuch der Nato-Truppen in der rumänischen Schwarzmeer-Hafenstadt Constanta. Am Samstag folgt eine Visite in der Hauptstadt Bukarest, wo sie mit ukrainischen Flüchtlingen und deren Betreuern sowie mit rumänischen Regierungspolitikern zusammenkommen will. Anschließend reist sie weiter in die Slowakei. Am Vormittag sollen der ukrainischen Regierung zufolge erneut Menschen aus der belagerten Küstenstadt Mariupol evakuiert werden. Vize-Ministerpräsidenten Iryna Wereschtschuk nannt als Termin 11.00 Uhr MESZ.