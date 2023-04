Polen sowie die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien hatten Ende März die EU-Kommission aufgefordert, wegen der zunehmenden ukrainischen Einfuhren ihren Landwirten zusätzliche Hilfen zu gewähren. In einem gemeinsamen Brief schrieben sie, die EU könne außerdem Maßnahmen ergreifen, um den Weitertransport ukrainischer Güter in Regionen in Afrika und dem Nahen Osten zu erleichtern, die dringend auf solche Einfuhren angewiesen sind.