Auch das Fehlen biometrischer Daten sollte kein Hindernis für eine Einreise sein. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Europäische Union zum ersten Mal die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie in Kraft gesetzt. Ukrainerinnen können sich damit ohne kompliziertes Asylverfahren in der gesamten EU niederlassen, bekommen Sozialhilfe und das Recht zu arbeiten. Außer einem Pass und einem Nachweis, nach Kriegsbeginn im Land gewesen zu sein, sind keine Dokumente nötig. Erst dadurch konnten Zehntausende Ukrainer kurzfristig nach Estland reisen. Weiterhin nimmt das Land viele ukrainische Flüchtlinge auf, doch an der Grenze zu Russland sind die Esten knallhart.

In vielen Fällen, sagt die estnische Anwältin Uljana Ponomarjova, sei verschwiegen worden, dass es unabhängig von der EU-Richtlinie ein grundsätzliches Recht auf ein rechtsstaatliches Asylverfahren gibt. Menschen, die aus einem Land im Krieg stammten, seien so teilweise wie ahnungslose Touristen behandelt und kurz darauf abgewiesen worden. Offenkundig seien sie den Behörden suspekt. Sie unterstellt deshalb Vorsatz und politischen Willen. Dass sie grundsätzlich das Recht auf einen Asylantrag hätten, sei vielen Ukrainern unklar, so Ponomarjova.

Estland: Alle Zurückweisungen rechtmäßig

Die russische Flüchtlingshelferin Nina Pirozinsky aus Sankt Petersburg hat mithilfe anderer Freiwilliger inzwischen mehr als 50 Fälle dokumentiert und an das Uno-Flüchtlingskommissariat UNHCR weitergeleitet. Die Ablehnungen seien dabei vage und diffus. »In allen Einreiseverbotsdokumenten, die ich gesehen habe, gibt es keine genauen Angaben«, sagt Pirozinsky, die bittet, ihren wirklichen Namen aus Sicherheitsgründen nicht zu veröffentlichen. Für die Ukrainer sei die unsichere Lage an der Grenze kaum auszuhalten. »Sie verstehen nicht, warum man sie nicht reinlässt. Das ist enormer Stress für Menschen, die ohnehin traumatisiert sind.«

Auf Nachfrage teilte das UNHCR mit, inzwischen mit den estnischen Behörden im Austausch zu stehen. Man sei sich der Lage bewusst und bestehe dabei auf einer »konsequenten Anwendung der Massenzustrom-Richtlinie«.