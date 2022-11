Podcast »Inside Austria« Warum werden in Österreich mehr Frauen als Männer getötet?

Doch wie die meisten Länder weltweit steht Österreich heute vor dem Phänomen, dass die Mordrate an Männern sinkt, die an Frauen jedoch nicht. Woran also liegt es, dass immer noch so viele Frauen getötet werden?

Eine Frau verschwindet

Um das herauszufinden, rekonstruieren wir in den nächsten drei Folgen von »Inside Austria« den Fall einer Frau, die in Wien von ihrem Ehemann ermordet wurde. Dazu sprechen wir mit der Tochter der Getöteten und blicken auf das Verhalten der Polizei in dem Fall. Kam es hier zu einem Versagen der Behörden? Und was lässt sich über den Umgang mit Betroffenen von häuslicher Gewalt ableiten?