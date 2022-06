Wären Polens Rechtsstaatsprobleme mit der Erfüllung der Bedingungen im Coronaplan gelöst?

Wahrscheinlich nicht. Die Kommission hat mit der Zurückhaltung der Coronagelder nur eine von vielen Rechtsstaatsfragen aufgeworfen. Kritiker in Polen sagen, dass auch das statt der illegalen Disziplinarkammer nun eingerichtete neue Richter-Kontrollgremium noch zu sehr politischem Einfluss unterliegt.

Das liegt vor allem an der Struktur des Gremiums, das alle Richter in Polen beruft: der Landesjustizrat (KRS). Die regierenden Nationalkonservativen haben ihn so umgebaut, dass seine Mitglieder zum großen Teil von der Parlamentsmehrheit bestimmt werden – und damit politischem Einfluss unterliegen. »Der KRS ist illegal, ein Tumor«, sagt etwa der Warschauer Richter Piotr Gąciarek. Rund 2000 Berufungen des KRS seien zweifelhaft. Auch der EuGH hatte in einem Urteil politische Einflussmöglichkeiten auf den KRS kritisiert. Nur Tage vor ihrem Besuch in Warschau hatten polnische Juristen in einem Brief an Ursula von der Leyen appelliert, nicht nachzugeben: »Ohne die Abschaffung des KRS gibt es keine Rechtsstaatlichkeit in Polen.«