Das US-Justizministerium ermittelt direkt gegen Trump wegen der Entwendung von Verschlusssachen, die teilweise der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegen. Dem vorausgegangen war eine Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida , bei der mehrere Kisten mit Dokumenten beschlagnahmt wurden. Eine von Trump ernannte Richterin in Florida gab dessen Antrag auf einen neutralen Experten für die Prüfung der beschlagnahmten Unterlagen statt.

Gegen die Trump Organization wird in New York strafrechtlich wegen Finanzbetrugs ermittelt, allerdings nicht gegen Trump selbst. Allen Weisselberg, der ehemalige Finanzvorstand der Trump Organization, hat sich inzwischen schuldig bekannt, persönlich Steuern in Höhe von 1,7 Millionen Dollar hinterzogen zu haben. Weisselbergs Deal mit der Staatsanwaltschaft des New Yorker Bezirks Manhattan sieht vor, dass er auf Verlangen gegen die Trump Organization, nicht aber gegen Trump selbst aussagen wird.