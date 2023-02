Rekonstruktion Tag ohne Ende – wie verlief der 24. Februar 2022?

Vitali Klitschko stellt seinen Wecker auf drei Uhr, ein Oberst nimmt den Kampf auf, der BND-Chef steckt in Kiew fest, Emmanuel Macron ruft Putin an und auf einer winzigen Schwarzmeer-Insel jagt ein Funkspruch den anderen. So begann Putins Angriff auf die Ukraine.