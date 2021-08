Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast Was in Afghanistan schiefgegangen ist

Die Attacke auf das World Trade Center vereinte die westliche Welt im Kampf gegen den Terror. 20 Jahre später ist der Westen sich wieder einig: Niemand will Schuld haben am Desaster in Afghanistan. Wie kam es so weit?

Ein Podcast von Olaf Heuser