»Die ungarische Regierung wird das Ölembargo unterstützen, wenn es uns nicht betrifft« Mit dieser Formulierung entkräftete der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch alle Hoffnungen der EU auf ein gemeinsames Embargo russischen Öls. Noch am Montag schien eine Einigung wahrscheinlich, auch weil sich Deutschland überraschend stark für diese Maßnahme engagiert hatte. Die erneut erschwerte Entscheidungsfindung legt die bekannten Schwierigkeiten der EU offen, deren Regelwerk für solche Vorhaben Einstimmigkeit verlangt.

Aber auch ohne ungarisches Veto besäße ein europäisches Ölembargo zwingend Details, die Putins Kriegskasse weiter füllen könnten. »Eins der zentralen Probleme mit diesem Ölembargo ist ja, dass sich Öl anders als Gas relativ leicht transportieren lässt. Dafür brauche ich nicht unbedingt eine Pipeline. Das heißt also, die Russen mieten sich Tanker und transportieren das dann nach Indien zum Beispiel. Das ist auch schon passiert und ein großer Teil dieser Tanker kommt aus der EU«, erklärt Ralf Neukirch, SPIEGEL-Korrespondent in Brüssel. »Griechenland ist zum Beispiel ein Land, in dem viele Reedereien registriert sind, die dieses Öl dann transportieren. Und die Griechen sagen auch: Ein absolutes Verbot für russisches Öl können wir nicht mitmachen, das können wir wirtschaftlich nicht tragen.«

Einfach kein russisches Öl mehr kaufen funktioniert also nicht so einfach. Der zentrale Punkt für die Schwierigkeiten, überhaupt ein Embargo zu installieren, liegt jedoch in Funktionsweise und Mechanismen der EU. Um solche Vorhaben durchzusetzen, wird die Zustimmung aller Mitgliedstaaten benötigt. Und deren Vertreter hören zuerst auf die Sorgen ihrer eigenen Bevölkerung. »Für die meisten Menschen in der EU, auch in Deutschland, ist der Träger der demokratischen Legitimität nach wie vor der Nationalstaat. Wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann schaue ich ja in der Regel nicht nach Brüssel, sondern zu meiner Regierung«, meint Ralf Neukirch, »Die Frage ist, ob es wirklich ein Vetorecht geben muss. In vielen Fällen muss es das vielleicht nicht. Aber das zu ändern, ist sehr schwierig.«

Kann die aktuelle Initiative der »Konferenz zur Zukunft Europas« daran etwas ändern? Macht ein deutscher Alleingang in Sachen Ölembargo auf europäischer Ebene Sinn? Und was hat der EU-Klimaplan mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Darüber spricht Ralf Neukirch in dieser Folge des SPIEGEL-Podcasts »Acht Milliarden«. Die aktuelle Folge hören Sie hier: