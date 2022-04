Über feministische Außenpolitik wurde zuletzt viel gesprochen. Das lag ausgerechnet an Friedrich Merz , der sich vor dem Bundestag über sie lustig machte. »Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, aber nicht mit diesem Etat«, verkündete der CDU -Vorsitzende und bezog sich auf die von der Regierung angekündigte »Zeitenwende« und die damit verbundenen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr . Für Genderquatsch solle man, sinngemäß, in solch einer ernsten Lage doch bitte kein Geld ausgeben.

Außenministerin Annalena Baerbock trat wenig später ans Rednerpult und lieferte eine Antwort, die es in sich hatte: Sie berichtete von ihrem Treffen mit den Müttern von Srebrenica, die zu Beginn der Neunzigerjahre im Jugoslawienkrieg zusehen mussten, wie ihre Töchter Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Damals zählten massenhafte Vergewaltigungen noch nicht als Kriegswaffe. »Deswegen gehört zur Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise«, so Baerbock, »das ist kein Gedöns, das ist auf der Höhe der Zeit.«

Seither vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Schilderungen von brutalen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine bekannt werden; darunter auch immer mehr Berichte über sexualisierte Gewalt an Frauen und Kindern. Kommentiert werden sie in den sozialen Medien und in Zeitungsartikeln nun nicht selten mit dem Hinweis: »Darum brauchen wir eine feministische Außenpolitik« – als könne allein der Begriff die Gewalt auf magische Weise stoppen.

Die Ampel hat sich das Ziel einer feministischen Außenpolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dort steht: »Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy (FFP) Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern.« Die Bundesregierung orientiert sich damit an der Uno -Resolution 1325 »Frauen, Frieden und Sicherheit« aus dem Jahr 2000 sowie am schwedischen Modell einer feministischen Außenpolitik. Der Fokus liegt auf Geschlechtergleichheit und der Inklusion von Minderheiten.

Schwangere Frauen flüchten in den Luftschutzkeller einer Geburtsklinik in Mykolajiw, Ukraine

Frauen sollen die gleichen Rechte haben, den gleichen Anspruch auf Ressourcen und die gleiche Entscheidungsmacht. »Das entspricht unseren Werten, hat aber auch eine utilitaristische Komponente«, sagt Rachel Tausendfreund , stellvertretende Vorsitzende der Organisation Women in International Security. Angenommen wird: Wenn Frauen mit am Tisch sitzen und entscheiden, werden ihre Realitäten und Bedürfnisse eher mitgedacht. So entsteht eine breitere Expertise, die etwa Friedensverträge erfolgreicher macht. Die Welt soll auf diese Weise sicherer werden, besonders für vulnerable Menschen, die von Konflikten häufig überproportional schwer betroffen sind. Es gibt zudem Studien, die zeigen, dass Staaten umso friedlicher agieren, je gleichgestellter Frauen sind. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen Frauenrechten im Inneren und Sicherheit in der globalen Außenpolitik.

Als erstes Land verpflichtete sich Schweden 2014 zu einer feministischen Außenpolitik, inzwischen folgten unter anderem Kanada, Spanien und eben Deutschland. Die ehemalige schwedische Außenministerin Margot Wallström beschrieb FFP weniger als einen Satz feststehender politischer Überzeugungen und Positionen, denn als eine Art »Analysewerkzeug«, eine Linse, durch die man Außenpolitik betrachtet.

Dieser Ansatz ist nicht notwendigerweise antimilitaristisch. Vielmehr kann man auch zu dem Schluss kommen, dass die Sicherheit und Rechte von Frauen und Mädchen in bestimmten Situationen eben nur mit Waffengewalt geschützt werden können.

Feministische Außenpolitik als Idee einer neuen Weltordnung

Eine akademisch-theoretische Variante feministischer Außenpolitik stellt hingegen die Utopie einer gewaltfreien Welt in ihr Zentrum. Sie leitet sich aus der radikalen feministischen Theorie ab und fordert eine völlige Abkehr von der traditionellen Sicherheitspolitik, weil diese immer nur zu neuer Gewalt führe.

»Ich sehe meine Rolle darin, klarzumachen, dass ein mehr an Aufrüstung, mehr an Waffen, mehr an Militarisierung uns in der Konsequenz immer wieder an den Punkt bringt, wo dieses Potenzial für Gewalt auch in Gewalt überschwappen wird«, sagt Kristina Lunz vom Centre for Feminist Foreign Policy im SPIEGEL-Podcast. Zur selben Schule gehört auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die in der geplanten Aufrüstung Deutschlands einen »patriarchalen Rückschritt« sieht.

Vertreterinnen dieser Strömung, die starke Überschneidungen mit pazifistischem Denken aufweist und sich in der Tradition der Frauenfriedensbewegungen sieht, kritisieren den »sogenannten Realismus«, den sie als in der Außenpolitik vorherrschende Weltsicht identifizieren: Dem Realismus zufolge stehen Staaten aufgrund des Fehlens einer Weltregierung in Anarchie zueinander und müssen Macht durch militärische Abschreckung und Dominanz aufbauen.