Österreichs Politik ist eine instabile Angelegenheit. Seit 2019 standen der österreichischen Bundesregierung drei verschiedene Kanzler, eine Kanzlerin und ein Kurzzeitbetrauter vor. Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste in seiner ersten sechsjährigen Amtszeit 69 Regierungsmitglieder vereidigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, den einstigen Popstar der Konservativen – und zahlreiche andere (ehemalige) Spitzenpolitiker. Es ist stürmisch im politischen Österreich. Und der Wind kann schnell drehen.

Trotz allem haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren ein paar Gesetzmäßigkeiten herausgebildet, die wohl noch länger währen. Ein Überblick, was Sie über Österreichs Politik wissen müssen – in fünf Thesen:

1. Sozialdemokraten sind mit sich selbst beschäftigt

Österreichs Sozialdemokraten befinden sich in einem erbitterten Richtungsstreit und Führungskampf – und das in Wahrheit seit vielen Jahren. Am Montag kommender Woche soll das Ergebnis einer Befragung aller Parteimitglieder über den künftigen SPÖ-Vorsitz vorliegen. Zwei Kandidaten (Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Bürgermeister Andreas Babler) sowie die aktuelle SPÖ-Chefin (Pamela Rendi-Wagner) stehen zur Wahl. Wer das Rennen macht, ist aufgrund fehlender Daten nicht prognostizierbar. Fest steht aber: Egal, wer gewinnt, die SPÖ wird noch länger mit sich selbst beschäftigt sein. Die Partei ist zerrüttet und zerstritten – das zu kitten, wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

2. Die FPÖ erholt sich von jedem Skandal

Wer erinnert sich an Ibiza? Das dort heimlich aufgenommene Video hat den bis dahin erfolgreichen Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache seine Karriere gekostet und zum Sturz der Regierung geführt. Heute liegt die FPÖ mit Straches Nachfolger Herbert Kickl wieder auf Platz eins in Wahlumfragen – womöglich haben die extremen Rechten bald eine Chance aufs Kanzleramt. Und auch zuvor zeigte die Geschichte der FPÖ: Die Freiheitlichen erholen sich rasch von Skandalen, die Rechts- und Protestwähler Österreichs verzeihen vieles.

3. Kurz ist weg – und bleibt trotzdem präsent