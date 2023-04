Ist es normal, so viel erklären zu müssen nach einer gezielten Provokation?

Das Erstaunliche sei, dass Macron in dem »Echos«-Interview tatsächlich viele intelligente Dinge von sich gebe, wenn man es in seiner Gesamtheit lese, sagt Jean-Marie Guéhenno, ehemaliger Diplomat und heute Professor an der Columbia-Universität in New York. »Er stellt die richtigen Fragen. Er hat Recht, wenn er fordert, dass Europa gegenüber China zu einer gemeinsamen Position finden müsse, dass es eine strategische Autonomie braucht. Aber dann sagt er irgendwann diesen Satz, dass eine Krise in Taiwan nicht eine Krise Europas wäre. Damit geht er eindeutig zu weit, abgesehen davon, dass es nicht stimmt. Natürlich wäre Europa betroffen.«

Guéhenno glaubt nicht an eine kalkulierte Provokation Macrons. »Was für ein Kalkül sollte dem auch zugrunde liegen? Er macht ja alles nur komplizierter, entzweit die Europäer und bringt die USA gegen sich auf. Es war ein diplomatischer Fehler.« Oder aber der misslungene Versuch, beide Seiten zufriedenstellen zu wollen – die chinesische und die europäische.

2017 lud Macron Donald und Melania zu einem Abendessen auf dem Eiffelturm ein

Macron habe eine sehr romantische Vorstellung von Außenpolitik, sagt Experte Heisbourg vom »International Institute for Strategic Studies«. »Macron glaubt, durch seine eigene Überzeugungskraft, mehr als es anderen möglich ist, Dinge in Bewegung zu bringen.«

Das wiederum hat Macron wiederholt öffentlich versucht, um anschließend ebenso öffentlich zu scheitern. Im Juli 2017 lud er Donald und Melania Trump nach Paris ein, umgarnte beide bei einem Abendessen auf dem Eiffelturm und bei der Militärparade zum 14. Juli in der Hoffnung auf eine »special relationship«. Sie stellte sich nie ein, sieht man davon ab, dass Trump den französischen Präsidenten irgendwie putzig und sympathisch fand. Wochen zuvor hatte Macron den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit großem Pomp ins Schloss nach Versailles eingeladen und zuvor eigens alle Pferde der republikanischen Garde dorthin bringen lassen. Aber Macrons Prinzip, andere für sich einzunehmen, indem er seinem Gegenüber uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenkt, führte auch hier nicht zu besonderen außenpolitischen Erfolgen.

Nun also scheint Macron sein Glück noch einmal mit China zu versuchen. Er wende dort wieder, so Heisbourg, seine »en même temps«-Formel an, mit der er auch innenpolitisch rechtfertigt, zur selben Zeit politisch gegensätzliche Positionen zu beziehen »Warum also soll er nicht gleichzeitig China etwas entgegenkommen und die strategische Autonomie Europas einfordern?«

Einer der Berater Macrons hat das mal ähnlich formuliert: Der Präsident gehe davon aus, dass man den Lauf der Geschehnisse grundsätzlich beeinflussen könne. Macron nenne das den Optimismus des Willens.